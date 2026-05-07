長崎市の諏訪神社にある神の馬「神馬」の像の移設工事が始まり、神社の関係者らが安全を祈願しました。 長崎市の諏訪神社の境内で行われたのは、「神馬像(しんめぞう)」の移設工事の安全祈願祭。 神社の役員や工事の関係者など、約30人が出席しました。 神馬像は、南島原市出身の彫刻家で、平和祈念像の作者 北村西望氏が手掛け、1985年に昭和天皇の在位60年を記念して奉納されました。 去年、諏訪