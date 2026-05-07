特産品への親しみや地元への愛着を育もうと、大村市の小学校で茶摘み体験が行われました。 大村市立東大村小学校が企画した「茶摘み体験」。 2004年から開催している恒例行事で、8日は児童36人のほか近くの保育園児や老人ホームの入居者など計 約80人が参加しました。 ※詳しくは動画をご覧ください