All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年2月28日に回答があった熊本県在住65歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：小桐谷年齢・性別：65歳・男性居住地：熊本県家族構成：本人のみ住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：500万円現在の預貯金：1500万円リスク資産：7000万円株価が思った以上に上がり余裕ができた年金生活で貯金がで