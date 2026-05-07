VARRELに新規加入する、左から：東大卒プロゲーマーのときど選手、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨選手eスポーツ事業を手がけるCELLORBは、運営するプロeスポーツチーム「VARREL（バレル）」のリブランディングを実施し、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨選手と、東大卒プロゲーマーのときど選手がVARRELに新規加入することを発表した。5月1日に、格闘ゲーム世界大会「EVO Japan 2026」会場内のVARRELブースで行われた特別