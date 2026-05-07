◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(7日、ロンドン)卓球の世界選手権の女子団体戦は7日、準々決勝が行われ、中国が韓国を3−0で破り、ベスト4を一番乗りで決めました。シングルス5試合で先に3勝した方が勝利の団体戦。大会6連覇中の中国は、1番手の王曼碰選手が韓国のシン・ユビン選手に3−0(11−1、11−4、11−4)で快勝。つけいる隙を与えませんでした。続く世界ランク1位の孫穎莎選手は、キム・ナヨン選手に苦戦。最初のゲームを