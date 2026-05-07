悩みを抱えたり気持ちが高ぶって心臓の鼓動が活発になると、無意識のうちに心臓のあるあたりに手を当てて、心を落ち着けるという経験をした人は少なくないと思います。こうした行動に代表されるように、以前は、心は心臓にあるという考え方が一般的でした。しかし、脳の研究が進み、脳の機能が解明されるようになると、脳こそが心を司り、喜怒哀楽などの感情を生み出すものと考えられるようになりました。そして、心の働きは、大脳