なにわ男子の高橋恭平（２６）と俳優の高橋ひかる（２４）、岩瀬洋志（２２）が７日、大阪市のＯＳＡＫＡたこ焼マーケットで、映画「山口くんはワルくない」（６月５日公開）の公開記念イベントに登場。関西出身の３人が、たこ焼き作りの腕を競い合った。コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じる大阪出身の高橋恭平は、地元凱旋に「プライベートで来ていた場所。地元に帰って来られて、出演作品を見ていただける