岩手・大槌町で6日に発生した新たな山林火災は、7日朝に鎮圧が確認されました。大槌町では6日午後、城山公園体育館の近くの山林で火災が発生しました。火災があった現場では、道路のすぐそばの斜面が焼け焦げていて、いぶしたような臭いがしていました。消防は7日、地上と上空から行った調査を踏まえ、午前9時に「鎮圧」を発表しました。一方、大規模な山林火災の鎮火に向けた調査では、7日も1カ所で熱源が確認されました。消防は