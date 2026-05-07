日本のヘビーメタルバンド「44マグナム」が7日、公式Xを更新。ツインボーカルの1人STEVIEが同バンドを脱退したことを発表した。44MAGNUMより皆様へ大切なお知らせ」と題し、「この度、ボーカルのSTEVIEが諸般の事情により44MAGNUMを2026年4月を持ちまして脱退する事となりました」と発表、「突然のご報告となりました事を深くお詫び申し上げます」と謝罪した。そして「今後はそれぞれの道で活動して行く事となりますが、引き続きご