「国宝級イケメン」殿堂入りの「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の八木勇征が７日までに自身のインスタグラムを更新。２９歳の誕生日を迎えたことを報告した。今月６日に誕生日を迎えた八木。「２９歳になりました！たくさんのお祝いのお言葉ありがとうございます。色んな挑戦をする年にします！皆さんついてきてください」とつづると、頬杖をつきほほえむ様子の自撮りショットを披露した。この投稿にファンからは「お誕生日おめでと