今をときめくあの人に聞いた「人生のおハナシ」をご紹介！今回は、俳優・アーティストなどジャンルにとらわれず活躍の場を広げる山下幸輝さんが語る、これまでの「サクセスストーリー」をお届けします。幼いころから夢を追い続け、挑戦を重ねてきた山下さんの姿に、勇気をもらえるはず♡わたしと僕の物語今話題のあの人の人生のおハナシ。アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。