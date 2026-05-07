◆東都大学野球春季リーグ戦第４週第３日▽国学院大６―３亜大（７日・神宮）国学院大の７番・花田悠月三塁手（２年＝智弁和歌山）が、チームのシーズン最多本塁打記録を更新する今季１８本目の本塁打を放った。３回、１―１の同点に追いつき、なお２死満塁のチャンス。亜大の先発・田崎颯士投手（２年＝興南）から左中間席へ豪快なアーチをたたき込み、１９９７年春に青学大がつくったシーズン１７本塁打の記録を超えた。「打