◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）ツアー５０勝の不動裕理（フリー）は３バーディー、４ボギーの７３で回り、首位と５打差の１８位スタートとした。「疲れました。このグリーンで１オーバーは良くできた」と振り返った。強風の中でのプレーとなったが、「手前から転がしていた」とベテランらしい堅実なプレ