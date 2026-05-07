AKB48などのダンスの振り付けなどに関わってきた福岡県粕屋町出身の振付師が5月7日、母校の小学校で後輩たちにダンスを指導しました。 粕屋町の粕屋西小学校では、卒業生で振付師のK-TA（ケータ）さんが、後輩の児童たちを対象にダンスの授業を行いました。AKB48など多くのアーティストの振り付けに関わってきたK-TAさんは「校歌に代わるダンスができないか」と自ら振り付けなどを考え、この日の授業に結びついたと