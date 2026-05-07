◆卓球世界選手権団体戦第１０日（７日、英ロンドン）３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、５７年ぶりの金メダルに挑む世界チームランク４位の日本男子は、同５位の宿敵・ドイツと激突。日本のオーダーは第１試合から張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空のダブルエース、戸上隼輔（井村屋グループ）が入った。第４試合に張本、第５試合に松島が回る。ドイツとは２日のリーグ戦の初戦でも対戦し、松島、張本、