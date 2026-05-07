◆関西六大学野球春季リーグ戦▽第５節２回戦京産大８―１龍谷大（７日・皇子山）雨天で順延となっていた試合が行われ、京産大が龍谷大を下し、１勝１敗とした。身長１８６センチ、最速１５２キロ右腕の井黒晃佑（いぐろ・こうすけ）投手（２年）が７回を４安打１失点（自責０）で勝ち投手となった。負ければ勝ち点を落とし、優勝争いから後退する一戦で、京産大・井黒が好投した。「勝つことだけを考えてマウンドに上がり