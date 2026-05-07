news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「面識ない男性宅に入り平手打ちか『家に知らない女が…』」についてお伝えします。◇鹿児島市の住宅から６日午前6時過ぎ、警察に入った一本の通報。男性(29)の通報 「家に知らない女がいる」警察によりますと、29歳の男性の自宅に面識のない54歳の女が侵入したといいます。さらに、男性が通報後、女は男性の顔面を平手で殴った疑いが持たれているのです。駆けつけた警察官に現