「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」（７日、多摩川）石渡翔一郎（２３）＝１３１期・東京・Ｂ１＝が２日目６Ｒで、インからコンマ１３のトップＳを決めてしっかり逃げ切り今節初白星を挙げた。「体感は進んでないと思っていたが、リプレイを見ると体感よりも進んでいた」とまずまずのムード。「直線は若干余裕がないけど、総合すると戦えるくらいにはなった。乗り心地が来れば他の足も良くなってくれるはずなので調整する」とさ