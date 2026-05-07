田植えの時期を迎える中、砺波市では、水が入った田んぼが夕日に染まるこの時期ならではの散居村の絶景が広がっています。今の様子を中継映像でお伝えします。こちらは、砺波市の鉢伏山の展望広場から望む散居村の現在の様子です。水が張られた田んぼに夕日が差し込み、きらきらと光る幻想的な風景が広がっています。散居村は、田んぼが広がる中に家々が点在する集落で、砺波平野はおよそ220平方キロメートルの範囲におよそ7