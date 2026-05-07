ボートレース平和島のゴールデンウイークシリーズ「第2回京急開発グループ杯」は準優勝戦3個レースを終え、8日12R優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は3号艇の浜野谷憲吾（52＝東京）だ。準優勝戦は10Rの1号艇で登場した浜野谷。1マークは5コースから相原利章が強攻に出たが、コンマ01のフライング。インからコンマ06のスタートを決めた浜野谷は、相原の捲りを冷静に受け止めて逃げ態勢を築き、優勝戦1番乗りに成