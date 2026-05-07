アーティスティックスイミング（ＡＳ）のレジェンド、小谷実可子さん（５９）が６日、インスタグラムを更新。６日に行われた巨人−ヤクルト（東京ドーム）を生観戦したことを明かした。小谷さんは「初めてのプロ野球観戦で、自分達の席を探すワクワク感と、東京ドームでそれぞれのチームをみんなで応援する空間を肌で感じながら、楽しむことができました」と記述。巨人のタオルを首から下げ、うちわとビールを手に笑顔の写真を