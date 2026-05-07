助手席をなくした「割り切り」の設計がスゴい！ホンダの軽商用バンをベースにしたBEV（バッテリーEV：電気自動車）である「N-VAN e：（エヌバンイー）」は、個人のレジャー用途からビジネス向けまで、さまざまな需要にあわせた仕様が設定されています。なかでも、助手席をあえて廃した“1人乗り仕様”という大胆な設計のグレードがいま、密かに注目を集めています。【画像】これがホンダの斬新“1人乗り”軽商用車「N-VAN e：G