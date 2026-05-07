少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第15話俺、だせぇ……【ソウスケの気持ち】【編集部コメント】同期の言葉を受けて、ソウスケさんはすぐに理解したようです。そうそう！ソウスケさんも、リカコさんに偉そうに「俺がしっかりすれば問題ない」とか言っておき