加藤ミリヤが、一般社団法人日本マザーズ協会が主催する『第18回 ベストマザー賞2026』の音楽部門を受賞。あわせて、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した2曲の音源配信が決定した。 （関連：m-flo、25周年記念公演で見せた唯一無二のスタイル豪華な“loves”アーティストとともに誓う再会） 『ベストマザー賞』は、子育ての多様性やママの多様性を啓発する活動の一環として2008年より