連休明けの5月7日は6日に続き、朝から気温が上がり、8の地点で夏日を観測しました。今年も厳しい暑さが予想される中、新潟市では5月から熱中症対策として冷房設備のある公共施設などを開放しています。 高気圧に覆われた7日の県内。朝から気温が上がり… 【氏田陽菜アナウンサー】 「午後1時の新潟市中央区。気持ちの良い風が吹いていますが、日差しが強く、じっとしていると汗ばんできます」 日中の最高気温は新潟市秋