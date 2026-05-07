ダウンタウンの松本人志が、有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で「その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント」（１０日配信）に出演することが７日、分かった。昨年１２月６日配信の「ＬＩＶＥ＋」にゲスト出演した兄・隆博さんの口から、母・秋子さんは長年住み慣れた尼崎を離れ、現在は愛媛へと居住地を移していることが明かされていた。長らく直接顔を合わせられていなかったが、兄の言葉を受けて松本が
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