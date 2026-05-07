「ベストマザー賞」が発表され、輝くお母さんたちが登場しました。相武紗季さん（40）：世の中のすべてのお母さんたちに尊敬を感じています。ママやパパたちの一般投票で選ばれる「ベストマザー賞」が5月10日の「母の日」を前に発表されました。授賞式には、「日本マザーズ協会」の特別顧問をつとめる蓮舫議員も出席しました。「日本マザーズ協会」特別顧問・蓮舫参院議員：私は「第3回のベストマザー賞」を受賞させていただいた。