【その他の画像・動画等を元記事で観る】『世界最強の魔女、始めました』のTVアニメ化が決定した。ブリッジ/アイル制作により、2026年10月から放送開始となる。また本作の主人公ローナ役に橘杏咲が決定し、ティザービジュアルと超特報映像が解禁！原作者の坂木持丸とキャラクター原案のriritto、漫画版を手掛ける戸賀環より、アニメ化決定を記念した熱いコメントと、描き下ろし記念イラストも到着した。原作は、坂木持丸/ririttoに