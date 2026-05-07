MBCふるさと特派員や視聴者の皆さんから届いた各地の話題を紹介する「かごしま南北600キロ」。今回は、種子島から海開きの話題です。 西之表市・浦田海水浴場の海開き。この日はくもり空でしたが、安全を祈願する神事の後… 近くの国上小学校の子どもたちが海へ入りました。この日、種子島の最高気温は19.8度。子どもたちは肌寒さをものともせず、元気いっぱいです。 （児童）「寒かった。ジャンプするとか泳ぐのが楽しかっ