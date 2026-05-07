航行中のトラブルで先月から欠航が続く「フェリー屋久島2」です。トラブルから10日、あす8日に運航を再開することが決まりました。 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。 運航する折田汽船によりますと、原因は、海水が燃料タンクに流れ込み、発電機が故障したためでした。 調査の結果、海水を出し入れしながら船のバランスを保つ