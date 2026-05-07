ゴールデンウィーク期間中、各交通機関の利用者数に増加もみられました。 JR九州によりますと、先月24日から今月6日までの13日間で、九州新幹線の鹿児島中央・熊本間を利用した人は、上下線あわせて21万2000人でした。前の年より1万5000人増えました。 JR九州は「去年の連休に比べ、休日がまとまったことが背景にあるのではないか」としています。 鹿児島と種子島・屋久島を結ぶ「種子屋久高速船」は、今月6日ま