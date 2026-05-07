ハンタウイルスが原因だと疑われるクルーズ船集団感染の問題について2026年5月7日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）が取り上げたが、このウイルスに関してはまだまだわからないことが多いようだ。それだけに、対応策も難しい。ヒトからヒトへ感染した事例も発端は、アルゼンチン発のクルーズ船で「ハンタウイルス」による疑いのある集団感染が発覚したことに始まる。乗客のオランダ国籍の夫婦とドイツ国籍の