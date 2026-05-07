モデル・タレントのユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。『My Maintenance Note with Castrol』のコーナーでは、さまざまな分野で活躍するトップランナーをゲストに迎えて、日々の“メンテナンス”への想いや向き合い方を伺っていきます。今回の放送では、タレントの南明奈さんをゲストにお迎えしました。「アッキーナ」の愛称で親