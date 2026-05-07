秋田朝日放送 公園の工事の入札を巡り、官製談合防止法違反などの疑いで潟上市の職員らが逮捕された事件で、さきほど警察が潟上市役所に捜索に入りました。潟上市の鈴木市長は「市民の信頼を失墜する重大な事案だ」として議会に陳謝しました。 県警は去年３月に潟上市が発注した工事の入札に関して、電気工事会社の役員らに最低制限価格の情報を漏らしたとして、潟上市の教育総務課長を務める菅原摂容疑者を逮捕しました