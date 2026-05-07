秋田朝日放送 秋田市の生花店が「母の日」向けて商品の準備に追われています。日本に流通するカーネーションは輸入されたものも多いといいますが、中東情勢の影響はあるのでしょうか。 秋田市の生花店「グリーンピース」は、オンラインショップなどで扱う母の日向け商品の準備に追われています。生花店にとっては、クリスマスや歓送迎会シーズンなどに続く繁忙期です。ただ、今年は気がか