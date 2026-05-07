ドル円１５６．３０近辺、ユーロドル１．１７７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン市場、これまでのところ介入とみられるような極端な値動きはみられていない。ドル円は東京朝方の156.53付近を高値に、東京午前とロンドン序盤に156.02付近まで下値を試した。しかし、156円の大台割れには至らず。前日NY終値156.39レベル付近での取引に落ち着いている。 ユーロドルとポンドドルは堅調に推移。NY原油先物が軟化し