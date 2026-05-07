秋田朝日放送 初夏限定のアクティビティが男鹿駅前の広場にオープンしました。 ７月中旬までの期間限定で、道の駅おが「オガーレ」の向かいにオープンした「ハブアゴーＧｏ！Ｇｏ！アクティビティ」。6日までの５日間で４０００人以上が訪れたというこのイベント。広々とした敷地に大型のふわふわアスレチックが設置されています。 7日は４歳から６歳までの地元の園児が無料で招待され、フワフ