カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が７日までに更新され、恋愛リアリティーショーについて語った。松陰寺は自身がＭＣを務めた関西コレクションで、恋愛リアリティショー「今日、好きになりました」の出演者の人気に驚いたといい、「『今日好き』はロケ２泊３日くらいなのよ。『あいのり』って何ヶ月かずっと行くやん？２泊３日でスターになる