タレントの狩野英孝（４４）が７日、東京・丸の内ピカデリー２で映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」（１５日から配信、クリストフ・ガンズ監督）のイベントにゲスト出演した。動画配信で約２９０万人のチャンネル登録者を持つ狩野は、ゲーム実況などゲーム通でも知られる。この映画がサイコロジカルホラー（心理的なホラー）ゲーム「サイレントヒル２」を実写化したものであることから、狩野の登場となった。「約２０年前