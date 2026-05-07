４月２４日に日本での公開初日を迎えたアニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーヴァス監督、マイケル・ジェレニック監督）が今月６日までの公開１３日間で、興行収入５４億円超で２週間連続１位を記録したと７日、配給の東宝東和が発表した。４月１日より多数の地域で公開されていたが、２４日に日本での公開が始まった。週末興行成績１位のスタートを飾り、ゴールデンウィークに突入してその