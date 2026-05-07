お笑いコンビ「ダウンタウン」松本人志が出演するインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」で、「その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント」が１０日に配信されることが７日、発表された。松本が愛媛にいるオカンに会いに行く感動の「その日。」にカメラが完全密着。昨年１２月６日配信の「ＬＩＶＥ＋」にゲスト出演した兄・隆博さんの口から、母・秋子さんは、長年住み慣れた尼崎