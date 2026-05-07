９連戦を５勝４敗で終えた阪神が２位・ヤクルトにゲーム差なしの首位を守った。キャンプ中にはＷＢＣ日本代表に選出されていた石井大智が左アキレス腱断裂の重傷を負い、近本が４月２６日の広島戦で左手首を骨折する死球を受けて戦線離脱する中、球団史上初のリーグ連覇に向け、藤川監督の采配も光る。個人タイトルに目を向ければ、佐藤輝明内野手が打率、本塁打、打点の３冠に輝いているだけでなく、安打数、二塁打数、塁打