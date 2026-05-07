北海道北広島市の自立支援施設で2022年、男女2人が焼死した事件で、札幌高検は7日、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた元入居者の荻野正美被告（70）は心神喪失状態だったと認定し無罪とした札幌高裁判決について「適切な上告理由が見当たらない」とし、上告を断念したと発表した。高裁判決によると、22年9月、管理人として施設に住み込んでいた男性＝当時（71）＝を殺害しようと考え、灯油をまいて火を放ち施設を全焼させ