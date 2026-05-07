新日本の永田裕志（58）が、6日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演し、今後の現役生活について語った。日体大時代はレスリングで全国王者に。その後、プロレスラーに転身した。02年に獲得したIWGPヘビー級王座を10度防衛し、当時の防衛記録を樹立した。そんな永田も「還暦まであと2年」とポツリ。「年々、体にブレーキがかかっているのは分かります。朝起きたら、体はガチガチ。そのブレー