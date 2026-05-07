きょうも各地でクマが目撃されています。岩手では女性がクマに襲われ死亡したとみられています。きょうも各地でクマに脅かされる事態となっています。けさ、岩手県八幡平市の山林で、女性1人の遺体が見つかりました。顔には、獣につけられたとみられるひっかき傷があり、警察はクマに襲われたとみています。岩手県ではきのうも、クマの姿が目撃されていました。これは、山林火災が起きた岩手県大槌町で、火が残っていないかカメラ