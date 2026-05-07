ロクシタンは、2026年5月8日から5月10日の期間中、全国のロクシタン店舗で製品を購入した人に先着でカーネーションをプレゼントするキャンペーンを実施します。母の日ギフトにぴったり期間中に、ロクシタン全店舗で製品を6600円以上購入すると、先着でカーネーションがもらえます。（※各店、各日、先着30人まで） また、ローズの懸け紙の無料ラッピングも実施中です。南仏の春の息吹と生命感にあふれるローズを描いた、今だけの懸