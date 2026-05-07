2026年4月16日から6月30日まで、品川プリンスホテル（東京都港区高輪4-10-30）メインタワー39階レストラン「DINING＆BAR TABLE 9 TOKYO」にて「翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー」が提供されています。選べるグランデセールも豪華この春「福岡プリンスホテル ももち浜」が開業することを受けて、福岡の八女茶を使用したアフタヌーンティーが登場です。ウェルカムドリンクは「八女の朝霧」でホッと一息。抹茶オイルを使