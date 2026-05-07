2026年4月1日から6月30日まで、グランド ハイアット 東京（東京都港区六本木6-10-3）3階オールデイダイニング「フレンチ キッチン」にて「プランタン セミビュッフェディナー」が提供されています。選べるメインは6種類約20種類の前菜とスイーツがビュッフェスタイルで楽しめ、メインは6種類からチョイスできるセミビュッフェディナーです。ビュッフェ形式で楽しめる前菜は「タケノコ、ほうれん草、ベーコンのキッシュ」「カツオの