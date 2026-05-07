これから梅雨などの出水期を迎えるのを前に、警報などの防災気象情報のシステムが今月（5月）29日から大きく変更されます。 【写真を見る】【どう変わる防災気象情報】警報などの出方が5月29日から変更レベル1～5に整理危険度に合わせた避難行動を取るよう促す【岡山】 自分たちの身を守るため正しく情報を得られるように、主な変更点、そして新たに示される情報を詳しくお伝えします。 （竹内大樹キャスター）