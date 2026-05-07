2024年に放送作家を引退した鈴木おさむが、完全新作舞台『母さん、ラブソングです。』で作・演出を手がける。主演は田中圭、共演は矢崎広。2026年7月31日に東京芸術劇場プレイハウスで開幕し、仙台、名古屋、上田、大阪を巡るツアー公演も行われる。 参考：田中圭、舞台で二人芝居に挑む『母さん、ラブソングです。』で鈴木おさむと4度目のタッグ 本作で描かれるのは、かつてヒットを飛ばしたものの現在は落ちぶれた